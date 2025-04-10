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美暫緩對等關稅90天 台南台灣鯛養殖戶可望正常生產

2025/4/10 15:09
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）美國總統川普宣布對包括台灣在內超過75國高額對等關稅暫緩90天，台南市台灣鯛養殖戶先前因加工廠暫停出貨擔心是否該持續放養，聽到有90天緩衝期暫鬆口氣，可望正常生產。

台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉告訴中央社記者，先前在美國宣布高關稅政策時，雖然養殖端都仍正常運作，單價也還有維持，但因貿易商存觀望態度，甚至暫時出貨到美國，導致加工廠冷凍庫出現滿庫情形，養殖端漁民難免擔心出貨期程受影響而遭受損失。

蔡阿玉說，在得知有90天緩衝期後，大家都暫時鬆一口氣，雖然尚未收到加工廠那邊是否已可正常出貨消息，但依一般作業情況而言，原本外銷就還有報關等程序要走，貿易商也不希望把貨一直放在冷凍庫，一定會先把握住這90天趕緊出貨，養殖端可望維持正常生產。

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蔡阿玉表示，接下來就是看政府與美國方面協商結果，希望價錢對漁民來說能保有一定利潤，那就可繼續安心養殖，也期待政府持續輔導漁民精進養殖技術，提高產品品質，讓台灣鯛產業永續發展。

台南市政府農業局提供資料指出，台南台灣鯛養殖約占全國45%產值，每年對美出口約4473萬美元，關稅轉嫁可能導致美國零售價格上漲，影響台南出口；市府將持續加強對亞洲與歐洲海外市場拓銷，並聯合漁會與相關加工廠商，強化漁產加工品質與國內外行銷。（編輯：陳仁華）1140410

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