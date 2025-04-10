美國對等關稅暫緩 南投廠商估有急單

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）美國對等關稅暫停實施90天，在此期間實施10%對等關稅。對此，有南投縣廠商預估將收到美國客戶趁緩衝期間下急單趕出貨，下半年的影響仍待觀察，盼政府不忘協助企業度難關。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對多國祭出對等關稅，包含原要對台灣課徵32%關稅，但川普9日授權措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%對等關稅。南投縣廠商認為，美國目前只是暫緩實施，盼政府仍不忘協助企業，因為90天後仍有變數風險。

中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗說，美國暫緩32%關稅對產業有些幫助，但仍有10%關稅，台灣有些產業利潤不高仍有影響，但若課徵32%關稅，「真的都要停工了」；他也認為，美國對等關稅是為平衡貿易逆差，降低進口汽車關稅等，讓更多美國商品打入。

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董正宗接受中央社記者訪問表示，有廠商出口美國市場，川普日前宣布對等關稅後，即接獲美國客戶通知停止出貨或暫停生產，對等關稅暫緩後，今天就收到美國客戶追加急單，但仍有10%關稅，因此也與台廠協商如何分攤稅金；台廠經驗豐富，知道要分散風險、多拓展市場，但美國對等關稅仍會對台灣廠商有影響。

南崗工業區廠商協進會理事長、晟茂精密密封元件股份有限公司董事長粘清泉表示，暫緩對等關稅目前可說造福廠商，訂單差不多可消化完畢，現在客戶不會下「年單」要整年的貨，雖然消化訂單，且預估客戶趁緩衝期下急單趕出貨，但下半年影響仍待觀察。（編輯：吳素柔）1140410