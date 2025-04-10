和碩3月營收年增13% 美暫緩對等關稅不影響出貨

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（中央社記者吳家豪台北10日電）代工廠和碩受惠筆電客戶新品推出，今天公布3月合併營收約新台幣846.3億元，月增2.61%，年增13.22%；今年第1季累計營收約2724.3億元，年增8.8%。

中央社記者詢問，美國對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，和碩是否有客戶下急單趕出貨，以免之後稅率出現變化；和碩對此表示，目前都按照計畫正常出貨。

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和碩3月筆記型電腦出貨70萬台，優於2月出貨55萬至60萬台。

展望第2季，和碩重申先前看法，筆記型電腦等資訊產品受惠於新品效應和換機需求，有望與第1季持平或更好；消費性電子產品仍處於淡季，物聯網產品有新品效應，整體趨勢持穩；通訊產品也處於淡季，網通有望比第1季更好。（編輯：楊蘭軒）1140410