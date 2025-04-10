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美國成分占比達20%以上可免對等關稅 經部說明定義

2025/4/10 21:12
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（中央社記者劉千綾台北10日電）因應美國對等關稅，經濟部公告對等關稅資訊。若輸美產品的「美國成分」占比達20%以上，該部分可免除對等關稅，經濟部說明，美國成分是指完全在美國取得、製造，或實質上在美國轉型的零件所產生的貨品價值，且由美國海關（CBP）判定。

美國對等關稅原本在美國時間4月9日開始實施，但美國總統川普宣布對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%對等關稅。不過根據美國232條款，鋼鐵、鋁、汽車及汽車零件加徵關稅25%，其他進口美國貨品稅率則為10%，但藥品和半導體等貨品可免除。

經濟部國際貿易署在官網公告對等關稅資訊及相關產品稅則號列清單。若輸美產品的「美國成分」（U.S. content）占進口貨品報關價值的20%以上，則其「美國成分」僅課徵第一欄關稅稅率（最惠國待遇/MFN）。至扣除「美國成分」 的其他價值，仍須被課徵對等關稅。

至於美國成分如何定義，經濟部說明，美國成分是指完全在美國取得、製造，或實質上在美國轉型的零件所產生的貨品價值，且美國海關（CBP）依據相關規定，可要求進口人提交所進口商品的相關資訊，來判定這項商品所含有的美國成分。

針對廠商關切，如果產品有被課徵反傾銷及平衡稅是不是繼續繳交。經濟部表示，若輸美貨品原即被課徵反傾銷稅、平衡稅，則仍須繳納該等反傾銷稅、平衡稅。

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根據經濟部調查統計，台灣有20件基本金屬及其製品、2件機械及電機設備、3件塑橡膠及其製品、4件紡織品和2件光學及精密儀器等遭美國採取反傾銷及平衡稅措施。

經濟部亦洽請相關公協會，協助業者了解對等關稅課稅範圍以及相關規定。此外，由於輸美產品關稅課徵是由美國海關進行個案認定，因此建議業者出口前，除應先瞭解輸銷美國產品適用的稅則號列外，亦與美國客戶充分溝通，確認應備文件。（編輯：楊凱翔）1140410

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