夏季電價業者盼暫緩 郭智輝：希望在野支持撥補台電

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）行政院今天舉辦高雄產業座談，有產業代表提出希望政府延後或取消今年夏季電價；經濟部長郭智輝回應表示，盼在野黨支持經濟部針對台電提出的新台幣2000億撥補方案。

行政院長卓榮泰及經濟部長郭智輝等人今天到高雄出席產業傾聽之旅座談會，包括民進黨立委邱議瑩、許智傑及國民黨立委柯志恩等藍綠立委也到場。

在座談會中，有業者提出希望政府延後或取消今年夏季電價。郭智輝回應表示，電費交由電價費率審議會判斷，但盼在野黨支持經濟部針對台電提出的2000億撥補方案。

柯志恩發言表示，經濟部過去3年，每年都對台電撥補，但電價還是漲了4次，顯示要改善台電虧損，只有重新檢討能源政策，面對未來世界更多變局與挑戰，必須提供更穩定供電及便宜合理電價，才能從根本解決產業問題。

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柯志恩在會中要求卓榮泰針對夏季電價問題，以專案方式納入行政院將提出的特別預算方案中，再向立法院報告，相信朝野一定會共同協助產業因應。

柯志恩會後發布新聞稿表示，面對美國對等關稅變局，朝野應團結一心，現在最迫切的是協助產業解決問題，切勿讓政黨間對能源議題的不同立場模糊了焦點。（編輯：陳仁華）1140413