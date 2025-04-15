中華電與美國Astranis合作 打造台灣首顆專屬衛星

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（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信今天宣布，與美國Astranis衛星公司策略合作，引進其第3代MicroGEO衛星，強化台灣上空的衛星通信容量，該合作衛星預計今年底發射，最快明年可提供整顆衛星頻寬專屬給台灣使用。

Astranis為全球衛星產業中備受矚目的公司，專注開發可靈活部署的小型同步軌道（MicroGEO）衛星，中華電表示，此次策略合作，搭配已在軌服務的ST-2高軌道（GEO）衛星、OneWeb低軌道（LEO）衛星，以及SES中軌道（MEO）衛星，來強化中華電信「海地星空」網路韌性與發展NTN服務的策略主軸。

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中華電信董事長簡志誠表示，作為台灣領先、最有價值與最值得信賴的資通訊服務業者，中華電信近年積極拓展衛星網絡布局。Astranis的MicroGEO解決方案，為衛星服務策略帶來關鍵的彈性與韌性，這項合作打造台灣專屬、安全的數位基礎設施韌性備援，有助於因應天然災害、海底電纜異常與多變的國際局勢。

Astranis公司表示，近10年前創立公司的初衷，是在全球最需要地方，提供專屬的衛星通信容量，維持獨立且安全的對外通信連結，與中華電信攜手，共同強化台灣關鍵通信基礎設施的網路韌性。（編輯：張均懋）1140415