台股盤中漲逾300點 重返19800點之上

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（中央社記者潘智義台北15日電）受美股收高激勵，台積電今天盤中漲11元至876元，帶動台股上漲逾300點，回到19800點之上。

10時45分左右，加權指數漲302.66點至19815.75點，成交值新台幣1588.15億元。

台積電盤中漲11元至876元，鴻海由黑翻紅，漲1元至139.5元，聯發科於平盤附近震盪，廣達由黑翻紅，上漲2元至230元。

貨櫃三雄長榮、陽明盤中小漲，萬海一度大漲逾9%至89元。

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華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，美國高關稅議題緩解，美股反彈，台股也跟著走揚，雖然關稅仍有變數，但台股先前跌一大段，現階段仍有機會續彈，但也可能由個股輪流表現。

儲祥生指出，台積電赴美設廠，建廠成本及效率應不如台廠，但寄望避開關稅議題，台積電17日將舉辦線上法說會，對經濟環境的看法仍可留意。（編輯：林家嫻）1140415