美關稅陰霾衝擊台股 3月證交稅年減幅探近26月最深

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（中央社記者張璦台北14日電）美國對等關稅陰霾衝擊投資人信心，3月台股價跌量縮，牽動證交稅單月實徵新台幣219億元，年減24.6%、創26個月來最大減幅，前3月實徵570億元，雖是歷年同期次高水準 ，但仍落入年減，減幅8.4%。

財政部今天公布3月全國賦稅收入2324億元、年減2.8%，前3月實徵淨額5540億元、年減0.6%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，3月實徵淨額寫單月新高稅目為印花稅、遺產稅、菸酒稅、特銷稅、營業稅、房地合一稅；首季實徵淨額創同期新高者，包含關稅、綜所稅、特銷稅、印花稅、娛樂稅 。

檢視主力稅目表現，劉訓蓉表示，3月營利事業所得稅實徵75億元、年減17.3%，前3月實徵176億元、年減7.6%，均因有大額退稅案件。

綜合所得稅3月實徵349億元、年減14.1%，劉訓蓉分析，主因去年農曆春節落點晚於今年，部分年終獎金的薪資所得扣繳稅款隨之延後入帳所致，使比較基期偏高；前3月實徵1392億元、年增10.1%，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加。

營業稅3月實徵1109億元、年增5.7%；前3月實徵1900億元、年減2.2%，劉訓蓉指出，主因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，以及國內需求穩定，且電子零組件、電機產品及精密儀器等進口稅額增加的交互影響所致。

象徵台股交易動能的證交稅3月實徵219億元，由紅翻黑，年減24.6%、衰退幅度下探民國112年2月以來最深；前3月實徵570億元，雖為歷年同期次高水準 ，但仍落入年減格局，減幅8.4%。

劉訓蓉表示，美國關稅衝擊以及市場擔憂經濟恐衰退等利空，引發3月股市不安情緒，並影響投資人信心，台股呈現量縮價跌態勢；3月上市上櫃股票平均每日成交值為4004億元、寫113年2月以來新低，也較去年同月的5517億元減少27.4%，加權指數則較2月最後一個交易日下跌約10.2%。

展望後市，財政部官員指出，4月到今天為止，上市上櫃股票平均每日成交值為3845億元，去年同月則為5097億元；至於4月證交稅是否將持續負成長，官員說，股市易受國際政治、經濟局勢的風吹草動影響，不確定性高，仍須審慎觀察。

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此外，貨物稅3月實徵134億元、年減5.5%，劉訓蓉指出，主因去年同月部分煉油廠增加進口以利短期產能調度，造成油氣類基期較高；前3月實徵357億元、年減8.5%，其中車輛類減少31億元較多，主因去年新車熱銷、基期偏高所致。

印花稅方面，3月實徵26.49億元、年增15.2%，劉訓蓉表示，從稅源來看，主要是承攬契據部分增加較多，當然保險業、銀行業亦有增加。（編輯：林興盟）1140414