央行：兆豐銀續任外幣結算平台美元清算銀行

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（中央社記者蘇思云台北15日電）央行今天宣布，由於兆豐銀擔任美元清算銀行的5年專營期在今年12月5日屆滿，日前重新辦理美元清算銀行遴選作業。考量兆豐銀辦理國內外幣清算業務經驗豐富等因素，由兆豐銀續任外幣結算平台美元清算銀行。

中央銀行今天發布新聞稿說明，先前規劃建置的外幣結算平台自2013年3月1日開始營運，陸續提供美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣的結算服務；其中，美元結算在2013年上線，並由兆豐銀行擔任清算銀行。

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由於兆豐銀行擔任美元清算銀行的5年專營期將在今年12月5日屆滿，為利外幣結算平台美元清算業務的持續運作，央行日前重新辦理美元清算銀行遴選作業。

央行表示，考量3大因素，評定由兆豐銀行續任外幣結算平台美元清算銀行。第1，兆豐銀為現任美元、歐元及澳幣的清算銀行，辦理國內外幣清算業務經驗豐富，且擔任美元清算銀行迄今，各方面運作順暢，具有續任業務的能力；第2，免除參加單位重新開戶作業成本；第3，降低系統再建置的穩定性與安全性疑慮。（編輯：張良知）1140415