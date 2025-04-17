陽明續租高雄港碼頭20年 貨櫃汰舊換新

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（中央社記者江明晏台北17日電）陽明海運董事會今天通過，子公司續租高雄港第70號貨櫃碼頭20年，以確保亞洲航線船舶靠港與裝卸作業穩定，也因應業務需求，通過老舊貨櫃汰售與年度新造櫃採購計畫，新造櫃預計可於2025年分批交付。

陽明海運今天董事會通過，全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬公司續租高雄港第70號貨櫃碼頭20年。

高雄港為陽明海運布建全球運輸服務網絡的重要轉運母港，陽明海運自表示，1980年起即開始經營高雄港第70號貨櫃碼頭，藉由該碼頭鄰近市區與國道，有海運相關倉儲、堆場、貨櫃拖車等上下游供應鏈服務整合，搭配現行第六貨櫃中心第108至111號碼頭的雙碼頭作業，可維持陽明海運全球航線轉運調派的營運彈性，也滿足高雄港長短線經營的業務需求。

陽明海運董事會並通過老舊貨櫃汰售與年度新造櫃採購計畫，除降低維修成本與貨損風險外，更可因應業務需要與強化運輸量能。

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陽明指出，新造櫃採購預計可於2025年分批交付，包含各式一般標準乾櫃、冷凍貨櫃、及特殊貨櫃等，同時落實陽明海運環境永續發展策略，包括新造櫃使用竹木地板，減少木材使用貨櫃塗覆水性漆可有效減少揮發性有機化合物排放，冷凍貨櫃全面採用變頻壓縮機，部分冷凍機器率先填充環保冷媒等。

面對航運市場經營環境快速變化，陽明海運表示，將持續透過上下游資源整合，船隊與貨櫃資源更新，持續增進運輸效能，提升營運韌性。（編輯：楊凱翔）1140417