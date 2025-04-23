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台股大漲845.71點

2025/4/23 13:51
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（中央社台北23日電）台北股市今天開高走高，收盤漲845.71點，為19639.14點，漲幅4.5%，成交金額新台幣2690.98億元。

加權指數開盤為19163.61點，盤中最高19639.14點，最低19163.61點；不含金融股指數16991.51點，漲796.4點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.53%、食品股漲2.16%、塑化股漲2.08%、紡織股漲2.42%、機電股漲5.62%、造紙股漲2.54%、營建股漲2.23%、金融股漲1.37%。

委買張數1759萬4498張，委賣張數792萬5501張，成交張數527萬6621張。

收盤時上漲963家，下跌58家，持平38家。

成交量前5名個股為南亞科、中鼎、元大台灣50反1、群創、華邦電。

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漲幅前5名個股為電2X指、大蘋果報酬日正二、辛耘、中砂、展達。

跌幅前5名個股為期元大S&P黃金正2、電反指、智原、大蘋果報酬日反一、富邦蘋果反一N。1140423

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台股
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