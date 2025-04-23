星宇航空河內航線 啟動永續航空燃油首航

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（中央社記者江明晏台北23日電）星宇航空今天宣布，啟動永續航空燃油首航，由台灣中油供應完成SAF首航班JX717台北－河內飛航，估每噸SAF可減2.67噸二氧化碳排放，未來計劃自2027年起逐步提升機隊SAF添加比例。

配合交通部民航局推動永續航空燃油（SAF）政策，星宇航空今天宣布，正式導入具備ISCC CORSIA國際認證標準SAF，由台灣中油公司供應，同天SAF首航班JX717台北－河內順利飛航。

星宇航空說，該航班使用Jet A-1與NEAT SAF混合燃油，SAF添加比例約為5%，成為首家於桃園國際機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司，預估每噸SAF可減少2.67噸二氧化碳（CO₂）排放。

永續航空燃油是一種低碳燃料，主要來自廢棄食用油等可再生原料，透過精煉工藝轉化而成，能減少飛行對大氣造成的碳排放負擔。

星宇航空執行長翟健華指出，永續飛行是產業挑戰，也展現企業責任與品牌價值，未來將持續與政府及產業夥伴協作，推動低碳飛航藍圖。

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星宇航空表示，引進的新世代機型除可減少25%燃油消耗與碳排放量，全機隊具備SAF相容性，計劃自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，並視國內供應穩定度逐步提升使用比例。

此外，除了推動永續燃油轉型，星宇航空指出，機上用品也導入以回收貝殼纖維製成的環保毛毯；餐飲部分則減少包裝使用與食材運輸碳足跡，地面營運導入高效節能電動勤務車款，加裝太陽能板供應車體電瓶。（編輯：林克倫）1140423