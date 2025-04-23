美對台化學品反傾銷調查 經部籲廠商積極應訴

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（中央社記者曾智怡台北23日電）美國商務部16日公告對台灣與韓國的單體與寡聚物（CMOs）展開反傾銷調查，同時對台灣進行平衡稅調查。經濟部國際貿易署今天表示，將與業者共同因應，爭取較低稅率，也呼籲廠商積極應訴，以維護出口權益。

貿易署補充，CMOs是用於油墨、塗料的固化；依據美方統計，2024年美國自台灣進口CMOs約7938萬美元。

外電報導，美國商務部已經針對來自南韓與台灣的化學品進口啟動反傾銷調查，這些化學品進口物包括CMOs，可用於製作黏合劑和塗料。美方同時針對台灣相關生產商進行反補貼調查。

貿易署晚間證實，美國商務部已於16日公告對台灣與韓國的CMOs展開反傾銷調查，同時對台灣進行平衡稅調查。

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貿易署表示，在正式調查前，已向美方強調台灣政府相關措施均無特定性，不應進行平衡稅調查。現美方既已決定調查，貿易署將與業者共同因應，爭取較低稅率。

為協助業者因應，貿易署除委託工總提供諮詢服務外，亦對業者聘請律師費用提供部分補助，業者可透過相關公會提出申請。貿易署呼籲廠商積極應訴，以維護出口權益。（編輯：林興盟）1140423