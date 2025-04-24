因應美國關稅 經部首場搶單大會商機估達8億美元

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（中央社記者劉千綾台北24日電）美國川普關稅政策牽動全球經貿變化，經濟部舉辦首場Taiwan Select全球搶單大會，共有來自48國、454位國際買主來台洽談，涵蓋汽車零配件、機械與智慧製造、電動車、五金扣件、石化等產業，促成商機上看8億美元。

經濟部下半年分別於台中與高雄舉辦搶單大會，以延續此波搶單動能。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，透過全球駐外單位廣邀買主來台採購，首場「Taiwan Select全球搶單大會」4月23日登場，打造精準媒合平台，強化國內業者與國際市場的鏈結。

貿易署指出，洽談會涵蓋汽車零配件、機械與智慧製造、電動車、醫療器材、五金扣件、石化、綠能與消費品等傳統產業，其中多數為汽配與機械類等買主，包括德國Siemens AG、韓國LG Innotek、美國Panasonic Automotive Systems、越南Viettel Group等國際級企業來台尋求合作契機。

貿易署表示，零售及電商巨頭如Amazon UK、Walmart Mexico，以及能源與基礎建設領域企業如Schaeffler、ARUP Group等也來台洽談，橫跨消費品、電動車與風能領域。

此外，緬甸商工聯合會（UMFCCI）、巴林中小企業協會及胡志明市電腦協會多個工商組織均組團來台，顯現台灣供應鏈在全球市場的重要性。

貿易署表示，活動現場設有諮詢專區，提供美國加徵關稅說明、出口保險、ESG導入、CBAM申報等完整服務；同時設置「Taiwan Select」奉茶與休憩區，除推廣台灣優質加工食品及大健康產業，讓買主在洽談之餘也能感受到台灣的熱情與好客。

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為協助受美國關稅衝擊較大的傳統產業如機械、精密零組件、手工具與汽配等，經濟部今天也安排120位海外買主，赴台中產業聚落進行洽談與參訪，讓買主掌握台灣製造的產業優勢，並與參與在地業者進行深度媒合。

經濟部表示，將延續此波搶單動能，下半年分別於台中與高雄辦理兩場「產業聚落搶單大會」，針對機械、水五金、金屬製造及扣件等重點產業，精準鏈結買主需求，強化台灣產業出口競爭力，發揮聚落整合與技術優勢。（編輯：張均懋）1140424