台股大漲393.92點
2025/4/25 13:51
（中央社台北25日電）台北股市今天開高走高，收盤漲393.92點，為19872.73點，漲幅2.02%，成交金額新台幣2875.02億元。
加權指數開盤為19861.24點，盤中最高20012.27點，最低19861.24點；不含金融股指數17210.52點，漲362.23點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.04%、食品股跌0.16%、塑化股漲0.64%、紡織股漲0.7%、機電股漲2.59%、造紙股漲0.36%、營建股漲0.8%、金融股漲1.03%。
委買張數1837萬438張，委賣張數780萬8107張，成交張數487萬8748張。
收盤時上漲831家，下跌151家，持平81家。
成交量前5名個股為南亞科、凱基金、元大台灣50反1、寶一、中信金。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
漲幅前5名個股為奇偶、大億、有成精密、天二科技、安馳。
跌幅前5名個股為瑞儀、吉源-KY、富邦NASDAQ反1、大洋-KY、櫻花建。1140425
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。