出口商拋匯拉抬 新台幣微升收32.526元週線連4紅

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台股上漲且月底出口商拋匯潮湧現，激勵新台幣兌美元走升，盤中再次突破32.5元，午後漲幅收斂，今天收盤收在32.526元，微升0.3分。本週週線收下連4升，但因關稅進展牛步，消息面無新進展，新台幣續陷區間整理。

美國總統川普對中態度放緩，金融市場正面表態，華爾街股市連續第3個交易日收紅，費城半導體指數更漲逾5%。

美股領漲，激勵台股今天開高漲逾500點，權王台積電也一度重返900元，不過午盤漲勢略收斂，加權指數終場上漲393.92點，收19872.73點，2萬點關卡得而復失。

新台幣兌美元今天以32.5元開出，在台股上漲，帶動外資反手匯入，加上月底出口商拋匯潮湧現等因素支撐下，匯價升破32.5元，盤中最高為32.471元，不過美元指數續揚，進口商也進場敲進美元，令新台幣走勢受抑，終場僅小升32.526元，台北及元太外匯市場總成交金額13.82億美元。

回顧過去一週匯市表現，由於川普政策反覆不定，打擊市場信心，美元指數一度重挫，非美貨幣應聲反彈，新台幣21日展現強勁升勢，收逾4個月高點，但隨著美元回神，新台幣陷入區間整理，於32.5元上下來回震盪。

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新台幣今天收週線，本週累計升值8.2分或0.25%，週線連4升。

外匯交易員指出，近期國際局勢缺乏突破性進展，外資雙向操作，沒有明顯匯入力道，使得新台幣匯價陷入膠著；短線而言，關稅政策發展仍是關鍵，儘管川普對中態度緩和，但川普說變就變，在沒有確定結果之前，金融市場不敢掉以輕心。（編輯：楊凱翔）1140425