低軌衛星4巨頭擴天際版圖 中華電布建太空韌性防線

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（中央社記者江明晏台北26日電）強化網路韌性，中華電信近年加快低軌衛星布局，4大低軌衛星業者均有意與台灣合作，除了Starlink因電信監理法規限制不易落地，中華電已取得OneWeb台灣獨家代理，並和亞馬遜旗下Kuiper及加拿大Telesat洽談合作，同時爭取地面站落地台灣。

全球低軌衛星計畫加速進行，目前主要4大低軌衛星營運商分別是美國特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克領軍的SpaceX，旗下擁有的低軌衛星群Starlink、由英國及法國政府支持的低軌衛星服務Eutelsat OneWeb、亞馬遜（Amazon）旗下的Kuiper，和加拿大Telesat。

觀察低軌衛星4巨頭的進度，SpaceX進度最快，已有7000多顆Starlink衛星在軌，其中約500顆配備直連手機通訊的有效載荷，瞄準無基地台服務的區域，但業界預料，礙於低軌衛星壽命，預料2026年將有換星潮。

OneWeb發射逾600顆低軌衛星，坐穩低軌衛星二哥地位，訊號已24小時覆蓋全台，目標發射超過7000顆；Amazon Kuiper成功在2023年底將一對原型衛星發射進入太空，首批27顆衛星近期升空，計畫發射超過3200顆衛星。

Telesat成立於1969年，是一家老牌的加拿大通訊衛星公司，規劃由198顆LEO低軌衛星組成的Lightspeed，預計將於2026年中開始發射第一批衛星，至2027年底前開始提供全球通訊服務。

衛星是通訊韌性的最後一道防線，數發部長黃彥男曾表示，目前低軌衛星業者主要是馬斯克旗下的星鏈Starlink與英國的OneWeb，不過，2到3年後像是加拿大業者Telesat、亞馬遜的Kuiper等持續發展，將有更多選擇。

4大低軌衛星業者均有與台灣接觸，據了解，Starlink發展最快，中華電信跟Starlink洽談時間也最久，但因台灣電信監理法規限制，Starlink目前仍未選擇在台落地。

中華電信表示，2023年與低軌衛星業者OneWeb簽署獨家代理協議，台灣透過日本、關島、泰國等3地的地面站，2024年10月底24小時覆蓋全台，今年3月底覆蓋到台灣東沙和南沙群島，目前網路容量約1.2GB，未來可以成長數百MB，只要頻寬夠用、即可進行商業推廣，看好台商、跨國企業備援都是未來機會，預計於2025年中提供商用服務。

中華電信董事長簡志誠也說，中華電信會在太空領域「一直走在最前面」，將持續保持與新進業者合作，「而且一有機會就會投資」。

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針對亞馬遜旗下Kuiper，簡志誠表示，Kuiper明年6月上線，網路容量可達5GB，中華電與Kuiper「接觸至少超過一年」，雙方有深入探討業務合作，中華電除爭取獨家代理合約，地面站的合作也都有洽談。

而從商業角度而言，要服務客戶，低軌衛星需要有更多頻寬，中華電與加拿大Telesat也有接觸洽談。（編輯：翟思嘉）1140426