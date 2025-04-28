股東會旺季將屆 集保：價購委託書罰24萬至480萬

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（中央社記者潘智義台北28日電）股東會旺季到來，部分公司董事選舉競爭激烈，委託書徵求活動頻繁。集保結算所提醒投資人，價購委託書屬於嚴重違法行為，依「證券交易法」違法者將處罰新台幣24萬元至480萬元。

鑑於近期股東會爭議事件頻傳，為維護市場秩序，防範委託書徵求爭端，集保結算所日前邀集代為處理委託書徵求業者舉辦座談會，加強宣導股東個資保護及委託書合法徵求方式，要求業者落實法令遵循，保護股東權益並健全公司治理。

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集保結算所稽核室經理陳子碇強調，股東會期間集保結算所將不定期查核委託書徵求場所，確保徵求作業依法合規；對於任何涉嫌違法價購委託書的行為，呼籲投資人踴躍檢舉，並鼓勵民眾能夠積極協助提供錄音、錄影或照片等具體事證，如經查證屬實，且經金管會完成裁罰後，最高可獲得20萬元的檢舉獎金。

集保結算所呼籲，為落實股東行動主義，投資人可親自出席股東會，或登入集保「股東e服務」平台，透過電子投票行使表決權或視訊參與股東會；若公司有提供股東會紀念品，透過電子方式參與股東會的投資人，可依公告前往指定場所領取，相關權益不受影響。（編輯：張良知）1140428