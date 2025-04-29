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美股漲跌互見 台股拚守穩2萬點大關

2025/4/29 08:43
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（中央社記者江明晏台北29日電）市場靜待科技巨擘財報，美股收盤漲跌互見，台股28日漲161.68點，收在20034.41點，投顧指出，市場關注美國聯準會是否降息動態，台股面臨季報和4月營收公布的考驗。

投資人將於本週迎來許多財經消息，包括美國公布重要經濟數據和部分科技巨擘的財報，華爾街股市主要指數收盤漲跌互見。

道瓊工業指數上漲114.09點或0.28%，標準普爾指數微升3.54點或0.06%；那斯達克指數小挫16.81點或0.1%，費城半導體指數下跌16點或0.38%。

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台股28日漲161.68點，收在20034.41點，成交值新台幣2154.54億元。三大法人合計買超77.6億元，自營商賣超3.73億元，投信買超22.67億元，外資及陸資買超58.66億元。

投顧指出，市場關注美國聯準會是否降息動態，台股也面臨第1季季報揭曉，與即將公告4月營收表現考驗，各家法說陸續召開，將影響個股走勢。（編輯：張均懋）1140429

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