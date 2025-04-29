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突圍美國關稅中部產業論壇登場 強調先撐住很重要

2025/4/29 18:44
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）中部產業突圍策略論壇今天在台中市府登場，市長盧秀燕表示，希望幫業者找到出路解決困境；台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜則表示，目前大家要先撐住，才能迎接復甦後景氣。

台中市政府下午與天下雜誌攜手舉辦「破浪前行，產業轉型重構之路－中部產業突圍策略論壇」，吸引逾200名工商業界與地方人士參加，出席者包括盧秀燕、賴亮孜、上銀科技總經理蔡惠卿、逢甲大學董事長高承恕、台大經濟系教授林建甫、歐洲商會理事長張瀚書等。

盧秀燕表示，美國宣布對等關稅政策後，全世界都很焦慮，她形容這是場經濟海嘯，中部是全台灣產業最大聚落，須找到出路及解決困境，除了市府多次召開會議討論因應對策，更要聽產業心聲，這段時間不斷與各產業對話，以了解業者需求與面臨的問題。

盧秀燕指出，目前對美關稅談判還不知結果，今天舉行座談會，邀產官學界一起集思廣益，一起討論，如何因應面對，她請市府各局處首長繼續與業界座談，包括農業界、勞工界在內，並持續進行滾動式檢討。

賴亮孜表示，目前業者比較擔心的是關稅政策的不確定性，如果能確定，產業就能比較清楚地去因應及應對，因為政策不確定及不穩定，就會造成觀望狀況；在觀望之下，會讓整個經濟活動因而萎縮，對產業傷害反而比較嚴重。

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對於美國的90天緩衝期，賴亮孜認為，業者這個階段有2個方向可以做，首先是運用政府現在提供的資源先撐住；其次人才與研發不能放棄，等整個結果出來後，才可去迎接復甦後景氣，所以先撐住很重要。

經發局說明，為鼓勵國內廠商多到美國以外市場去行銷，爭取世界各國訂單，現正擬定相關協助措施，包括補助廠商到國外參展行銷等；台中國際會展中心將啟用，各界也能邀請國外廠商到會展中心參展，共同加強台灣與世界各國經貿往來，協助廠商拓銷國際，加速產業轉型升級。（編輯：陳仁華）1140429

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