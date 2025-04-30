聯發科：供應鏈庫存在合理健康水位 估第2季營收持平

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（中央社記者張建中新竹30日電）聯發科技執行長蔡力行今天表示，供應鏈庫存還在合理健康水位，儘管市場有不確定性，或許因為較長的生產週期，目前客戶並沒有重大的訂單調整，預期第2季營收將較第1季持平。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。因市場需求提升，客戶在AI、5G及WiFi 7技術導入增加，帶動產品組合優化，聯發科第1季營收攀升至新台幣1533.12億元，季增11.1%。

隨著產品組合變化，聯發科第1季毛利率48.1%，較2024年第4季下滑0.4個百分點；歸屬母公司淨利293.25億元，季增23.3%，每股純益18.43元。

蔡力行說，近期不斷變化的關稅狀況，已給全球幾乎所有市場帶來不確定性。短期隨著貿易談判陸續展開，將密切觀察對全球經濟的影響，並與供應鏈夥伴和客戶合作，應對這些不確定性，並將監控庫存及小心管理營運狀況。

蔡力行表示，AI無所不在的大趨勢依舊不變，前景仍將穩固成長，聯發科將持續專注於新專案執行與關鍵技術投資，以進一步強化競爭力。而企業級客製化晶片方面，估計自2026年起貢獻相當規模的營收。

蔡力行指出，受惠客戶對天璣9400+和天璣8000系列AI晶片導入增加，預期第2季旗艦和高階系列產品營收將較第1季成長；但主流和入門系列需求可能放緩，整體手機產品營收將較第1季持平或下降。

智慧裝置平台方面，蔡力行說，因在高階AI平板電腦、消費性客製化晶片和車用市占率可望提升，將推升第2季整體智慧裝置平台營收表現優於第1季。

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電源管理IC方面，蔡力行表示，受惠在特定消費電子產品、車用和資料中心等領域市占率提升，第2季電源管理IC營收可望較第1季成長。

蔡力行預估，第2季總營收將約1472億元至1594億元，毛利率約45.5%至48.5%。因下半年需求仍具有不確定性，因此不提供2025年全年營運展望。（編輯：張良知）1140430