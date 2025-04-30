工研院攜手產官學研 助產業搶鐵道國產化商機

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（中央社記者張建中新竹30日電）工研院今天與交通部鐵道局舉辦鐵道產業技術發展論壇，號召台鐵、高鐵等重要鐵道運營公司及鐵道技術研究與驗證中心等超過100名產官學研專家，共同探討交流鐵道運輸關鍵技術與政策趨勢，助產業搶攻鐵道國產化新商機。

工研院副院長胡竹生表示，面對鐵道產業需求，工研院從跨領域合作、前瞻智慧偵測系統開發、國際市場接軌等3大面向協助鐵道產業發展。

在跨領域合作方面，胡竹生指出，工研院與產官學研合作開發國產化設備，如與鐵道公司及機車業者跨域合作開發電動雙向軌道巡檢自動檢查模組，導入可替換國產電池，讓巡檢載具電池輕方便替換，更結合量測技術，自動化檢測出鐵道缺陷狀況。

胡竹生說明，工研院透過開發前瞻智慧偵測系統，進行預防性維護，如異物偵測入侵系統，以AI影像分析能快速辨識預警任何入侵鐵道的障礙物，確保列車行駛安全。

接軌國際市場方面，胡竹生提到，工研院除技術協助，也規劃透過策略聯盟、技術移轉與合作等模式，逐步將國內技術能量推向國際市場。

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交通部鐵道局局長楊正君在論壇中解釋，國產化及智慧化是鐵道產業發展重點，鐵道局自2021年起推動研發補助，藉由整合國內學研機構的研究能量與產業界的實務經驗，提升鐵道次系統的自主技術能力，並將研發成果應用在國內建設，目前轉轍器、車門及集電弓已列為汐東捷運國產化約定項目。

此外，今年起5年將投入新台幣4.5億元，補助國內鐵路與捷運機構規劃智慧鐵道及建置雲平台，藉此推動鐵道數位轉型，提升行車安全、服務品質及營運維修應變效能，並帶動未來鐵道技術開發及應用創新，建構產業供應鏈。（編輯：張若瑤）1140430