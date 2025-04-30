咖啡鮮食果昔3大成長動能 萊爾富今年營收拚300億

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（中央社記者曾智怡台北30日電）超商拚差異化經營，萊爾富今天表示，自2月引進果昔機，單店每日銷量破百杯，目標今年第3季拓展至500家；展望今年，將透過咖啡、鮮食、果昔等3大產品線，助攻年度營收衝上新台幣300億元、年增20%。

2023年聯邦集團入主萊爾富，外界關注萊爾富營運狀況，萊爾富數位行銷處協理施邦樑今天表示，去年4月完成咖啡豆升級、更換更高階機型（包含加裝冷萃系統），成功帶動咖啡業績雙位數成長，目前單月銷量已達400萬杯，今年力拚持續成長。

他透露，去年萊爾富整體營收有達到年增10%的目標，今年將挑戰成長20%，盼年營收可達300億元。

針對今年成長動能，施邦樑指出，主要有咖啡、鮮食及「果C果昔」3大產品線，期待打造「大眾的美食廚房」。

鮮食規劃方面，他表示，去年開始持續調整，首重「用料實在」，也因此大幅讓利，鮮食業績持續雙位數成長，目前占整體營收比例約3成。萊爾富除在台中有自己的鮮食廠，北部也有合作的鮮食廠。

萊爾富自今年2月引進可讓消費者自行DIY體驗的果昔機「果C果昔」，施邦樑指出，目的在於加強差異化經營，引進至今，網路社群迴響良好，多家店每日銷售量破百杯，第一波已拓展200家，力拚今年第3季可達500家，並持續研發新口味，未來也不排除跨足茶飲市場。

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展店方面，施邦樑表示，去年淨增加80幾家，目前店數1700多家，今年預計開設超過100家，目標持續展店到2000家。他指出，過去展店都是「從外面打進來」，今年轉而從6都出發、向外展店，但也因市區店坪數普遍較少，較不容易發展超市店型。萊爾富目前超市店型約280家。

此外，萊爾富經過重新裝潢的門市，招牌LOGO也會更新為翠綠色招牌。（編輯：楊凱翔）1140430