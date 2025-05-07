台股漲23.90點
2025/5/7 13:45
（中央社台北7日電）台北股市今天震盪收漲，收盤漲23.90點，為20546.49點，漲幅0.12%，成交金額新台幣2697.95億元。
加權指數開盤為20575.15點，盤中最高20685.28點，最低20418.03點；不含金融股指數17808.77點，漲27.03點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.52%、食品股漲0.13%、塑化股跌0.07%、紡織股漲0.26%、機電股漲0.27%、造紙股漲0.65%、營建股跌1.75%、金融股跌0.16%。
委買張數1753萬1970張，委賣張數789萬5894張，成交張數502萬6952張。
收盤時上漲414家，下跌550家，持平100家。
成交量前5名個股為寶一、元大台灣50反1、元大滬深300正2、長榮航、中信中國50正2。
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漲幅前5名個股為銘鈺、統一實、強信-KY、奕力-KY、北極星藥業-KY。
跌幅前5名個股為愛山林、新光鋼、台灣虎航、達欣工、華冠。1140507
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