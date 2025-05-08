宏碁首季雙率雙升 匯損影響獲利每股賺0.17元

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏碁今天召開董事會通過第1季財報，毛利率與營業淨利率皆較去年同期成長，營業淨利新台幣10.39億元、年增33%，但業外認列匯兌損失逾4億元侵蝕獲利，歸屬母公司業主淨利5.15億元、年減57%，每股盈餘0.17元。

宏碁對中央社記者重申先前說法，一直都有匯率風險管理的相關措施，也會持續關注全球各地市場經濟動態變化。

宏碁今年第1季合併營收613.38億元，季減7.1%、年增4.3%；毛利64.78億元，季減6.8%、年增4.6%；毛利率10.6%，季增0.1個百分點、年增0.1個百分點；營業淨利10.39億元，季增1%、年增33%；營業淨利率1.7%，季增0.1個百分點、年增0.3個百分點。

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宏碁第1季非電腦及顯示器事業占營收31.6%，已公開發行公司貢獻營業淨利的50.1%。

宏碁發布新聞稿表示，將於5月20日至23日舉行的台北國際電腦展（COMPUTEX）推出一系列創新產品，包含人工智慧個人電腦（AI PC）、顯示器、電競與網通產品等，也將展出子公司的智慧解決方案。（編輯：林家嫻）1140508