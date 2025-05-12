外資買超166.18億元 搶進半導體和金融股

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（中央社記者張建中台北12日電）台股今天上漲214.5點，收在21129.54點，成交值新台幣2790.62億元。外資買超166.18億元，買超前10名以半導體和金融股居多。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美國和中國貿易談判結束，市場原先對於談判結果持觀望態度，不過雙方達成協議，美國將把對中國商品的關稅稅率自145%暫時調降至30%，中國把對美國商品的報復性關稅自125%降至10%。結果優於市場預料，是推升台股走高的動力。

黃國偉指出，除關稅緊張情勢緩和，台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，是市場近期關注的重點。只是新台幣先前強勢升值，出口商恐面臨匯兌損失，此外，提前拉貨效應也即將告一段落，下半年景氣是否旺季不旺，值得留意。

外資及陸資今天買超166.18億元，投信買超24.56億元，自營商賣超21.04億元，三大法人合計買超169.7億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以半導體和金融股居多，有華邦電、南亞科、聯電、中信金、新光金、國泰金。

在外資買超推升下，華邦電股價收盤上漲6.43%，南亞科上漲8.3%，聯電上漲1.98%。中信金、新光金和國泰金也同步收漲。

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外資其餘買超前10名還有鴻海、復華富時不動產（00712）、華新及群益優選非投等債（00953B）。

外資賣超前10名依序為華航、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、台灣虎航、元大高股息（0056）、元大滬深300正2（00637L）、長榮航、統一實、亞光、神達。（編輯：林家嫻）1140512