台股漲452.73點
2025/5/14 13:45
（中央社台北14日電）台北股市今天開高走高，收盤漲452.73點，為21782.87點，漲幅2.12%，成交金額新台幣4093.33億元。
加權指數開盤為21552.42點，盤中最高21782.87點，最低21552.42點；不含金融股指數18955.14點，漲420.97點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.25%、食品股漲0.06%、塑化股漲1.68%、紡織股漲1.26%、機電股漲2.60%、造紙股漲0.36%、營建股跌0.14%、金融股漲0.92%。
委買張數2157萬2668張，委賣張數1046萬485張，成交張數688萬2張。
收盤時上漲743家，下跌240家，持平79家。
成交量前5名個股為南亞科、華邦電、期街口布蘭特正2、陽明、元大台灣50反1。
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漲幅前5名個股為國精化、皇昌、迎廣、億豐、大眾控。
跌幅前5名個股為名軒、日盛台駿、隴華、建國、康控-KY。1140514
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