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台積電領軍逼近千元關卡 台股漲452點收21782點

2025/5/14 13:54（5/14 14:05 更新）
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台股14日開高走高，終場上漲452.73點，收在最高點21782.87點，日線連4紅，突破季線21329點反壓。（中央社檔案照片）
台股14日開高走高，終場上漲452.73點，收在最高點21782.87點，日線連4紅，突破季線21329點反壓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北14日電）台積電今天強勢領軍衝鋒，上漲30元，收在999元，再次挑戰千元關卡；在AI概念股點火下，台股今天開高走高，終場上漲452.73點，收在最高點21782.87點，日線連4紅，突破季線21329點反壓。

台股加權指數今天上漲452.73點，收在21782.87點，漲幅2.12%，成交值放大至新台幣4093.33億元；電子股上漲2.64%、金融股小漲0.92%；代表中小型股票的櫃買指數漲1.44%。

台積電今天挾調高股利題材強勢衝鋒，終場上漲30元，漲幅3.1%，收在999元今天最高點，明天將挑戰千元關卡；鴻海漲幅3.16%，廣達、緯穎、緯創收盤都漲逾5%。（編輯：張良知）1140514

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#台積電
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