台股跌115.67點
2025/5/26 13:47
（中央社台北26日電）台北股市今天震盪收跌，收盤跌115.67點，為21536.57點，跌幅0.53%，成交金額新台幣2952.27億元。
加權指數開盤為21577.64點，盤中最高21688.45點，最低21536.57點；不含金融股指數18668.98點，跌91.78點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.04%、食品股跌0.07%、塑化股跌0.33%、紡織股漲0.84%、機電股跌0.52%、造紙股收平盤、營建股漲0.40%、金融股跌0.89%。
委買張數1719萬6610張，委賣張數884萬3097張，成交張數527萬6617張。
收盤時上漲445家，下跌506家，持平113家。
成交量前5名個股為中信金、萬海、國泰金、有成精密、元大台灣50反1。
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漲幅前5名個股為聯茂、台火、穎漢、新紡、GOGOLOOK。
跌幅前5名個股為興泰、動力-KY、萬海、力山、喬鼎。1140526
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