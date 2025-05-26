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權值股腿軟 台股收跌115點失守21600點

2025/5/26 13:55
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（中央社記者江明晏台北26日電）台股今天開低震盪，終場收在21536.57點，下跌115.67點，權值股今天疲軟，台積電終場下跌8元，收在976元，下跌0.81%，鴻海下跌0.65%，聯發科下跌2.66%，AI概念股撐盤，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價收黑。

台股今天以21577.64點開出，盤中震盪，終場下跌115.67點，收在21536.57點，跌破21600點，跌幅0.53%，成交金額新台幣2952.27億元。

電子股下跌0.52%、金融股跌0.89%，代表中小型股票的櫃買指數漲0.49%。

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權值股今天腿軟，台積電今天下跌8元，收在976元，跌幅0.81%，聯發科下跌2.66%，鴻海下跌0.65%，大立光下跌1.3%。

AI概念股今天撐盤，廣達、緯穎、緯創、華碩收紅。（編輯：楊凱翔）1130526

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台股跌勢收斂平盤震盪 台積電疲軟AI股抗跌
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