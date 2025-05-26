權值股腿軟 台股收跌115點失守21600點
2025/5/26 13:55
（中央社記者江明晏台北26日電）台股今天開低震盪，終場收在21536.57點，下跌115.67點，權值股今天疲軟，台積電終場下跌8元，收在976元，下跌0.81%，鴻海下跌0.65%，聯發科下跌2.66%，AI概念股撐盤，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價收黑。
台股今天以21577.64點開出，盤中震盪，終場下跌115.67點，收在21536.57點，跌破21600點，跌幅0.53%，成交金額新台幣2952.27億元。
電子股下跌0.52%、金融股跌0.89%，代表中小型股票的櫃買指數漲0.49%。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
權值股今天腿軟，台積電今天下跌8元，收在976元，跌幅0.81%，聯發科下跌2.66%，鴻海下跌0.65%，大立光下跌1.3%。
AI概念股今天撐盤，廣達、緯穎、緯創、華碩收紅。（編輯：楊凱翔）1130526
- 2025/05/26 14:05
- 權值股腿軟 台股收跌115點失守21600點2025/05/26 13:55
- 2025/05/26 11:21
- 2025/05/24 11:47
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股跌勢收斂平盤震盪 台積電疲軟AI股抗跌