華邦電：急單效應下半年待觀察 在地化評估加國設點

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（中央社記者張建中新竹27日電）記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞今天表示，因為關稅變數，目前有很多急單，不過，下半年訂單能見度並不明朗，應視關稅措施而定。因應在地化發展趨勢，華邦電集團評估在加拿大設立據點可能性。

華邦電今天召開股東常會，焦佑鈞會後受訪說，因客戶搶在關稅暫緩期積極備貨，華邦電現在有很多急單，不過下半年情況如何無法預測，應視關稅措施而定。

焦佑鈞表示，當前新全球化是朝向在地化發展，華邦電集團在美國德州設立辦公室後，目前評估在加拿大設立據點可能性。

他進一步說，會評估在加拿大設據點，主要是為服務北美市場，此外，隨著美國移民限制增多，有利於加拿大科技人才留任，當地薪資也相對較美國節省。

焦佑鈞表示，美國關稅政策將帶來市場機會，美國力推在地製造政策，不可能所有產品都在美國生產，華邦電將關注美國鎖定的領域，配合美國政策方向，掌握市場機會。

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焦佑鈞說，安全、人工智慧（AI）與環保是華邦電未來技術發展的3大方向。隨著黎巴嫩發生呼叫器爆炸案後，促使客戶對於安全的重視度升高。

至於新台幣匯率，焦佑鈞表示，台灣搭上AI熱潮，新台幣升值可能是長期趨勢，華邦電採自然避險，營收與獲利會受到影響，將提升生產力、創造附加價值因應。（編輯：楊凱翔）1140527