台積電領AI族群反攻 台股盤中漲逾150點

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（中央社記者江明晏台北3日電）美股擺脫低迷氣氛，台股今天反彈，台積電領軍AI族群回神，早盤指數漲逾300點，接近月線，但盤中漲點收斂至150點左右，在21150點附近。

台股今天以21126.7點開高，早盤漲逾300點，高點至21303.21點，接近月線約21313點，隨後漲勢收斂。

至11時30分，加權指數上漲155.32點，至21158.03點；電子股漲約1%、金融股上揚0.5%，櫃買指數漲0.4%。

美股擺脫低迷情，4大指數全部收漲，輝達、台積電ADR均收紅，帶旺台灣AI族群。

台積電今天召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響，截至目前並未看到客戶的行為有任何轉變，今年美元營收將成長24%至26%，成長幅度將繼續超越晶圓製造2.0產業的整體成長。

台積電早盤漲19元，至965元，盤中漲勢收斂，上漲12元，至958元，漲幅1.27%；鴻海漲0.3%、聯發科上漲逾1%。

AI伺服器族群勁揚，技嘉漲逾6%，奇鋐漲逾4%、廣達、華碩漲逾1%。

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AI帶旺需求，銅箔基板族群今天強勢，台光電今天盤中勁揚近4%至788元，再寫歷史高價，騰輝-KY勁揚，台燿最高漲逾9%至190元。

高價股表現也不俗，世芯-KY、緯穎、川湖、健策、弘塑等勁揚。（編輯：楊凱翔）1140603