匯兌干擾 聚陽5月營收轉年減8.25%

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）受新台幣升值的匯兌干擾，成衣大廠聚陽今天公布5月營收新台幣24.88億元，月增5.24%，年減8.25%，是去年6月以來，單月營收年增率首度轉負。

聚陽執行長周心鵬上週在股東會中表示，美國對等關稅暫緩90天，聚陽上半年訂單完全沒有受到影響，皆照常出貨，聚陽今天公告前5月營收147.76億元，年增9.01%，維持成長動能。

不過周心鵬坦承，由於關稅不確定性，客戶都在等待，目前看起來下半年訂單偏向保守。公司下半年策略重點會全面搶攻訂單，先把訂單留在聚陽，把量給穩住，即使可能犧牲掉一點點獲利率。

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至於新台幣兌美元升值的影響，周心鵬指出，聚陽幾乎100%的收入是美元計價，換算回新台幣，營收數字就會減少。

獲利方面，聚陽大約80%的支出也是採美元計價，兩者形成自然避險，另外有20%的曝險部位。聚陽內部評估，新台幣兌美元每升值1%，會影響公司營益率約0.2%，並造成約新台幣1000萬元的匯損。（編輯：楊蘭軒）1140603