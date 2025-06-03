市場盛傳川習本週可能通話 亞股普遍收高

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（中央社香港3日綜合外電報導）投資人密切關注美中貿易戰進展之際，市場盛傳兩國領袖可能即將舉行會談，亞洲股市今天收盤大多上漲。

法新社報導，在關稅緊張局勢稍微緩解後，美國總統川普週末指控北京違反上個月所達成、讓高額對等關稅暫時降低的協議，並揚言要將鋼鋁關稅加倍。

此舉昨天震撼亞洲市場，但市場仍期待川普可能將於本週與中國國家主席習近平通話，為貿易戰降溫帶來一線希望。

與此同時，在烏克蘭無人機深入俄羅斯境內襲擊4處空軍基地，引發地緣政治憂慮後，油價也延續昨天漲勢。

儘管川普再度發表激烈言論，對數週前達成的關稅停火協議帶來威脅，但他仍表示對與習近平的對話能緩解緊張關係充滿信心。

川普5月30日說：「他們違反了我們協議中的一大部分。但我相信我會與習主席通話，希望我們能解決這件事。」

目前尚不清楚習近平是否有意通話，但川普的經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）1日暗示，官員預期本週會出現進展。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週警告，與中國的談判「略顯停滯」，但週末又說兩國領導人可能「很快」就會對話。

兩國官員預計4日將在巴黎舉行的經濟合作暨發展組織（OECD）部長級會議場邊會面。

OECD今天也將2025年全球經濟成長預測從3.1%下調至2.9%，美國經濟成長預測則從原先的2.2%降至1.6%。

OECD警告說，若貿易壁壘「大幅增加」、金融環境收緊、企業與消費者信心疲弱，以及政策不確定性升高等狀況持續，都將明顯拖累經濟成長。

OECD首席經濟學家白瑞拉（Alvaro Santos Pereira）告訴法新社：「對所有人而言，包括美國，最佳選項就是各國坐下來談，並達成協議。」

儘管談判尚無具體進展，投資人仍普遍抱持樂觀態度。

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雪梨、台北、新加坡、馬尼拉股市收漲，東京、威靈頓收跌。首爾因總統選舉而休市。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1140603