經部擬光電減碳旗艦計畫 召開會議與多方社會溝通

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（中央社記者劉千綾台北4日電）因應國際淨零排放趨勢，經濟部草擬能源部門太陽光電減碳旗艦計畫，近日辦理社會溝通會前對焦會議，與會代表關切養殖事實查核及鄰近社區影響等議題。為降低民眾疑慮，經濟部表示，已設置太陽光電資訊透明專區，加速推動屋頂光電。

經濟部能源署今天發布新聞稿表示，為強化社會溝通與公眾參與，5月19日邀請非政府組織（NGO）、養殖漁業團體、太陽光電產業公協會及地方政府等利害關係人與會，凝聚共識、共思解方。

為降低民眾疑慮，能源署表示，已設置太陽光電資訊透明專區將資訊透明化，精進審查程序標準化，確保光電審查明確一致性，並且加速屋頂光電推動，規範設置義務及提供獎勵措施，並收斂達成政策目標的關鍵議題。

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能源署表示，在場與會代表聚焦「養殖事實查核」及「鄰近社區影響」議題，就養殖事實查核，與會者提出魚塭易受天候及地理環境影響產量，養殖狀況不應以定量的方式當標準，透過討論應以產銷履歷和放養量申報作為查核管理方式。鄰近社區影響方面，與會者也肯定經濟部透過修法來落實居民知情權及規範案場與住家保持一定距離。

能源署表示，淨零推動需達成共識，才能協力解決推動過程關鍵課題，未來也將持續透過社會溝通廣納意見，並密集邀集農業部、法務部高檢署、廉政署、地方政府及太陽光電公協會召開會議，持續精進設置環境，創造透明、信任、共融的淨零永續環境。（編輯：林淑媛）1140604