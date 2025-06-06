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集保主辦投資人服務研討會 聚焦科技與數位創新

2025/6/6 13:17（6/6 14:01 更新）
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台灣集中保管結算所6日表示，第25屆「亞太地區集保組織中階幹部研討會」（ACGCross Training Seminar， CTS）於日本橫濱圓滿落幕，集保結算所本次以投資人服務工作小組召集人身分，主辦科技與數位創新研討會，共吸引30家會員機構，近百位代表出席，大幅提升台灣在亞太集保產業的能見度。（集保提供）中央社記者潘智義傳真 114年6月6日
台灣集中保管結算所6日表示，第25屆「亞太地區集保組織中階幹部研討會」（ACGCross Training Seminar， CTS）於日本橫濱圓滿落幕，集保結算所本次以投資人服務工作小組召集人身分，主辦科技與數位創新研討會，共吸引30家會員機構，近百位代表出席，大幅提升台灣在亞太集保產業的能見度。（集保提供）中央社記者潘智義傳真 114年6月6日
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（中央社記者潘智義台北6日電）台灣集中保管結算所今天表示，第25屆「亞太地區集保組織中階幹部研討會」（ACGCross Training Seminar, CTS）於日本橫濱圓滿落幕，集保結算所本次以投資人服務工作小組召集人身分，主辦科技與數位創新研討會，共吸引30家會員機構，近百名代表出席，大幅提升台灣在亞太集保產業的能見度。

集保結算所本次以「以科技與數位創新提升投資人服務之未來（Enhancing the Future of Investor Services with Technology and Digital Innovation）」為主題，邀請韓國、新加坡、印度、巴基斯坦、印尼及哈薩克的集保機構，共10名講者分享其近期的金融創新、實務經驗與未來規劃。

集保結算所也向與會者介紹「集保e手掌握」App全新功能「戶戶通服務」（eFastChannel Platform），透過與各國交流創新應用的機會，共同提升亞太地區集保產業服務品質及營運效率。

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除了主持投資人服務研討會外，集保結算所受邀參加韓國集保（KSD）及日本集保（JASDEC）主持的工作小組，分別就集保股務事務e櫃台服務（eCounter平台）與集保跨境保管等業務進行簡報，展現集保結算所在股務事務e化與守護國人海外資產領域的成果。

集保結算所身為亞太地區集保組織執行委員會委員，秉持利他共好的開放態度，積極參與各項國際活動以開創國際合作契機，向國際展現數位創新、普惠金融及永續韌性的集保精神，以行動實踐與亞太集保產業共榮共好的願景。（編輯：潘羿菁）1140606

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