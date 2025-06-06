加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新北烏來2顆大落石占據車道 暫單線雙向通車
首頁 / 證券

浩鼎精簡1/4人力 轉聚焦ADC抗體藥物複合體

2025/6/6 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北6日電）浩鼎近兩個月陸續宣布中止旗下治療三陰性乳癌的主動免疫抗癌新藥OBI-822、新型主動式免疫療法新藥OBI-833試驗後，今天表示啟動組織調整與優化，精簡1/4以上人力，期透過資源整合，以最適狀態繼續前進。

另方面，浩鼎轉聚焦次世代的抗體藥物複合體（ADCs）產品線，今天也公布首宗技術合作案，已與美國TegMine公司簽署ADC研發服務合約（MSA）。

浩鼎表示，根據合約內容，浩鼎將與TegMine合作，運用浩鼎自主開發的醣鍵結技術平台GlycOBI，結合浩鼎的雙功能酵素EndoSymeOBI與連接子技術HYPrOBI下，研發具臨床開發潛力的ADC候選藥物；成功開發後，雙方可望進一步簽署授權合約。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

浩鼎介紹，TegMine生物製藥公司總部位在美國舊金山，專注於開發針對癌症相關醣蛋白的創新抗體療法。台灣浩鼎執行長王慧君表示，此次浩鼎與TegMine策略合作，將發揮雙方技術優勢，有助推進浩鼎ADC產品開發，也拓展創新ADC技術平台如GlycOBI等策略性合作機會。

王慧君強調，組織及人力調整之外，浩鼎將資源更聚焦於ADC產品開發及核心技術平台的合作推廣，希望提升營運效率與市場應變能力，以創造穩健的營運模式。（編輯：張均懋）1140606

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：