浩鼎精簡1/4人力 轉聚焦ADC抗體藥物複合體

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）浩鼎近兩個月陸續宣布中止旗下治療三陰性乳癌的主動免疫抗癌新藥OBI-822、新型主動式免疫療法新藥OBI-833試驗後，今天表示啟動組織調整與優化，精簡1/4以上人力，期透過資源整合，以最適狀態繼續前進。

另方面，浩鼎轉聚焦次世代的抗體藥物複合體（ADCs）產品線，今天也公布首宗技術合作案，已與美國TegMine公司簽署ADC研發服務合約（MSA）。

浩鼎表示，根據合約內容，浩鼎將與TegMine合作，運用浩鼎自主開發的醣鍵結技術平台GlycOBI，結合浩鼎的雙功能酵素EndoSymeOBI與連接子技術HYPrOBI下，研發具臨床開發潛力的ADC候選藥物；成功開發後，雙方可望進一步簽署授權合約。

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浩鼎介紹，TegMine生物製藥公司總部位在美國舊金山，專注於開發針對癌症相關醣蛋白的創新抗體療法。台灣浩鼎執行長王慧君表示，此次浩鼎與TegMine策略合作，將發揮雙方技術優勢，有助推進浩鼎ADC產品開發，也拓展創新ADC技術平台如GlycOBI等策略性合作機會。

王慧君強調，組織及人力調整之外，浩鼎將資源更聚焦於ADC產品開發及核心技術平台的合作推廣，希望提升營運效率與市場應變能力，以創造穩健的營運模式。（編輯：張均懋）1140606