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股匯脫鉤 台股走高新台幣微貶收29.948元

2025/6/9 18:12
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）美國非農就業優於預期，且美中9日倫敦啟動第二輪貿易談判，提振市場情緒，股市正面表態，不過今天股匯脫鉤，台股漲逾百點，新台幣震盪走弱，收盤收在29.948元，貶值1.7分，交投轉趨清淡，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至12.615億美元。

美國非農數據優於預期，有助緩解外界對經濟放緩的疑慮，為美元提供支撐，並激勵美股4大指數6日齊揚。

美股領漲，台積電今天領軍衝鋒，重回千元關卡，台股終場上漲129.63點，收在21790.29點；外資則對台股呈現小幅賣超。

台灣今天股匯脫鉤，新台幣匯率因美元反彈，走勢受抑，今天開盤價為29.96元，盤中最高29.938元、最低29.97元，全日交投區間甚至不超過5分，匯價續陷膠著。

外匯交易員指出，美中9日在倫敦啟動第二輪貿易談判，有助於緩和緊張情勢，市場正面看待，但投資人態度明顯轉趨觀望，靜待談判結果出爐，使得成交量能縮水；由於市場操作雙向皆有，匯價續於區間窄幅波動。

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短線來看，外匯交易員認為，先聚焦美中第二輪談判，結果出爐後，消息面進展可能引領股匯市出現比較顯著波動，後續則關注美國經濟數據變化，以及美國下週登場的聯準會會議，市場將從聯準會釋出的言論及態度，推測後續降息路徑及幅度。

央行統計，美元指數今天小幅反彈0.02%，亞幣升貶互見，新台幣微跌0.06%，日圓貶值0.16%，人民幣微升0.02%，韓元上漲0.45%。（編輯：張均懋）1140609

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