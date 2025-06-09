財部樂觀估上半年出口上看2798.6億美元 衝同期新高

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（中央社記者張璦台北9日電）5月出口大爆發，單月外銷金額首度站上500億美元，財政部官員今天表示，6月出口料將延續成長格局，樂觀預期年增幅將落在15%到25%之間，確定將連20紅，規模值介於457億美元到499億美元，也就是說，今年上半年出口額上看2798.6億美元，寫同期新高。

受惠人工智慧（AI）等商機，以及客戶因應美國對等關稅提前拉貨，財政部今天公布5月出口517.4億美元，創歷年單月新高，年成長38.6%，為民國99年8月以來最大年增幅，連續19個月正成長，遠優於預期，帶動前5月總出口2299.6億美元，寫歷年同期新高。

財政部統計處長蔡美娜表示，5月出口表現宛如盛夏，預期6月外銷將延續此格局，年增幅可能落在15%到25%之間，篤定寫下連20紅，規模值介於457億美元到499億美元，也就是說，今年上半年出口額上看2798.6億美元。

她進一步說明，主計總處近期已發布最新預測，考量AI應用帶來相當大的正面效益，且之前曾出現的零組件供應瓶頸都有明顯改善，加上美國關稅變數帶動的拉貨潮，因此大幅調高今年上半年出口年增率至22.6%，規模值有望達2757億美元，創歷年同期最高水準。

從目前情勢研判，蔡美娜對於上半年外銷表現達標主計總處預測值的機率，感到相當樂觀，主因預期6月仍有一些提前拉貨效益，且電子零組件、資通產品進口持續擴增，反映出口引申需求仍然熱絡。

不過，由於部分客戶需求已提前兌現，出口的秋天也可能會提前來到，蔡美娜坦言，按照主計總處預估，出口上升態勢將在今年第2季時達到高峰，從第3季起會出現轉折，開始落入負成長，換言之，上半年出口受惠強勁順風，下半年就有可能面臨較多逆風。

財政部統計處也提到，隨各國政府與國際雲端服務業者積極投資AI基礎建設，帶動高效能運算、雲端資料服務等新興科技應用需求加速拓展，以及國內半導體業者持續投入高階製程研發與產能擴充，均可望支撐出口動能。

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財政部統計處表示，全球經濟成長依然受貿易保護主義、美國關稅政策不確定性、地緣政治衝突等因素干擾，仍須密切關注後續發展。

此外，媒體關切匯率波動有無影響出口表現，財政部統計處官員說，目前匯率已趨穩，且各產業面臨的狀況很難一概而論，基本上，無法單純從通關資料釐清分析匯率對出口表現的影響，仍須觀察後續匯率走勢以及綜整考量產品競爭力等因素。（編輯：張均懋）1140609