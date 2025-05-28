全年出口估破5千億美元創高 下半年陷負成長

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）主計總處今天公布經濟預測，估2025年經濟成長率為3.10%，經濟「保3」達陣。主計總處指出，美國關稅政策帶來極大不確定性，上半年出口強勁超乎預期，下半年動能轉弱，但全年出口仍可突破5000億美元大關，衝上5177億美元，創歷史新高。

主計總處今天發布經濟預測，估2025年全年經濟成長率為3.10%，關稅陰影籠罩之下，僅微幅下修0.04個百分點，其中上半年出口強勁扮演很大助力。

進一步觀察內外需表現，在拉貨效應及AI需求暢旺帶動下，全年輸出實質成長11.44%，上修3.83個百分點，不過關稅不確定性打擊信心，民間投資、民間消費成長率均下修。

主計總處指出，國際經濟環境充滿變數，尤其對等關稅發展備受矚目，但台灣出口仍有正面因素拉抬，包含AI應用持續擴展，雲端服務業者及多數國家政府積極擴充算力，基礎設施投資需求強勁，加上相關組件供應與系統整合瓶頸已有效克服，均可望帶動台灣的商品出口擴增。

主計總處表示，客戶端因應美國關稅政策的提前備貨效應，使台灣今年上半年出口動能強勁，預估114年上半年商品出口2757億美元，年增22.55%，下半年動能則轉弱，出口2420億美元，年減3.20%，落入負成長。

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但主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，全年出口5177億美元，仍創歷史新高，年增率也達8.99%。

蔡鈺泰補充，下半年出口陷入負成長，其實出口規模不差，因為AI產業需求優於預期，下半年也可望有更高階伺服器產品推出，這些對於台灣出口都是正面因素。（編輯：潘羿菁）1140528