能率集團擬斥資近3億 入股美國人形機器人公司

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（中央社記者江明晏台北9日電）能率亞洲今天宣布，已簽約投資美國機器人公司Agility Robotics，連同佳能等其他關係企業的後續投資，預估總投資金額將在1000萬美元（近新台幣3億元）左右，佳能也計劃爭取Agility Robotics機器人視覺模組的合作開發與生產製造，擴大美國市場布局。

能率亞洲說明，Agility Robotics是一家雙足Mobile Manipulation Robot（MMR）公司，創造首款全球商業化應用的人形機器人產品Digit，除了投資外，佳能也計劃爭取Agility Robotics機器人視覺模組的合作開發與生產製造，並同時參與此次的投資。

能率集團先前宣布，旗下包括能率創新、佳能等，攜手投資美國機器人公司Mantis Robotics，佳能也接獲Mantis Robotics的近接感測器訂單，初期約300套、能率創新也有望代工組裝機器人手臂。

隨著全球勞動成本上升及已開發國家面臨人力短缺問題，能率集團指出，持續看好人形機器人領域的巨大潛力，而Agility Robotics擁有業界首款也是唯一已商業部署於倉儲與製造設施中的人形機器人，將能為用戶帶來立即的使用效益。目前Agility Robotics已與Amazon、GXO與Schaeffler等客戶合作，宣布多項商業部署，領先市場。

輝達（NVIDIA）2024年提出人形機器人Project GR00T計畫，Agility Robotics成為初始計畫合作夥伴。能率指出，目前Agility Robotics產品Digit已在亞馬遜（Amazon）倉儲及GXO Logistics工廠中進行測試，Digit預計2026年升級成為全球首款可與人類安全協作，無需安全圍籬的人形機器人，此項技術突破將使Agility Robotics成為首家可在工廠與倉儲等商業場域大規模部署機器人的公司，進而達成2027年全球市場商業銷售的目標。

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Agility Robotics現有投資人包括矽谷創投公司DCVC和Playground Global，以及全球零售業者Amazon和德國motion technology企業（Schaeffler集團）等，能率亞洲表示，此次投資可望加速能率集團進入人形機器人發展。

能率集團表示，未來也將運用集團在台灣及日本生產基地，協助Agility Robotics共同推動Digit銷售，拓展亞洲市場版圖。（編輯：林家嫻）1140609