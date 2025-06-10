航空四雄高飛 共譜最強5月營收

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（中央社記者江明晏台北10日電）航空四雄5月營收出爐，華航、長榮航創歷年同期新高，除了客運續強，也受惠中美關稅協商取得進展，航空貨運轉強；受惠客運需求強勁，星宇航空與台灣虎航5月營收也刷新同期新高紀錄。

華航公布5月合併營收新台幣166.21億元，年增3.22%，其中客運收入99.21億元，年增1.49%，雙創歷年同期新高。

華航表示，5月以布拉格、羅馬及維也納載客率最佳，平均皆有8成5以上，6月銷售也持續暢旺，西雅圖等訂位率達9成，另外，華航攜手美國西南航空打造越洋線轉接航網，未來旅客可透過華航直飛西雅圖、洛杉磯、安大略、舊金山等4大機場，銜接西南航空遍布全美超過30座城市的航線，優化轉機體驗。

貨運方面，華航5月營收53.83億元，年增6.7%，5月中旬因中美關稅協商取得進展，對航空貨運影響減緩，市場需求逐步回穩。隨第10架777F貨機已交付並投入營運，華航優先增攬高價與高時效貨源，擴大營收與獲利。

長榮航空5月合併營收182.86億元，寫歷年最佳5月紀錄，年增率為1.1%，客運營收114.83億元、貨運營收45.82億元。

客運方面，長榮航指出，受惠5月初的五一連假、日本黃金週及月底的端午連假效應，推升旅遊熱度，帶動訂位需求，短程航線整體載客率近8成。北美自5月中旬起陸續進入暑假旺季，再加上COMPUTEX帶動商務旅客往返需求，長程航線整體載客率近8成5。因應暑假旺季，長榮航西雅圖航線即日起至9月12日止，每週由10班增至12班，目前台灣飛往北美每週共提供89個航班。

貨運方面，長榮航表示，美中雙邊關稅政策放緩，帶動大陸空運出口需求回溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，整體貨運營收穩定成長。

星宇航空5月營收34.18億元，年增率32%，前5月營收達182.1億元，年成長37%，均創歷年同期新高。其中，5月客運營收26.52億元，年增20%，5月貨運營收為4.23億元，月增12%、年增74%。

航網拓展部分，星宇航空表示，自6月2日起正式啟航北美市場第4個航點台北－加州安大略航線，開航初期每週營運4班，目前，星宇航空每週共營運28班直飛北美西岸4大城市。此外，星宇航空也看好亞利桑那州的半導體相關產業發展及投資帶來的商務需求，預計明年初開闢台北－鳳凰城航線。除商務市場外，星宇航空也拓展度假航線，預計8月22日開航台北－宮古島航線。

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台灣虎航5月自結營收12.48億元，年增約2.3%，載客率增加3個百分點，加上代理班次、地勤代理收入較去年同期增加，前5月營收約71.83億元，年增5.7%。

台灣虎航表示，將於6月底起陸續開航高雄－濟州島、台中－濟州島以及桃園－石垣島等航線；屆時，台灣虎航將有23個直飛日本的航點，也成為市場上唯一一家提供北、中、南直飛濟州島的國籍航空。（編輯：林家嫻）1140610