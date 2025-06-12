台灣上半年IPO籌資近218億元 半導體業逾91億居冠

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（中央社記者張璦台北12日電）安永今天表示，台灣上半年IPO市場表現亮眼，統計至6月12日，共29家公司上市、上櫃，籌資額總計新台幣217.82億元，較去年同期成長18.3%。其中半導體業籌資總額達91.73億元，居各產業之冠，顯示在全球AI熱潮與供應鏈重組下，半導體仍是資本市場主力焦點。

安永今天發布「2025年上半年首次公開募股報告」，今年上半年全球面臨成長放緩、通貨膨脹、對等關稅等多重挑戰，導致全球IPO活動放緩。今年上半年全球IPO共500家企業，籌資額575億美元，與去年同期相比，IPO家數減少11%、籌資額增加9%。

安永指出，今年上半年台灣資本市場有29家企業掛牌，表現相當亮眼，產業類別方面，生技醫療有5家，科技及綠能環保各有4家，顯示新興科技與永續趨勢驅動市場熱度。合計上市櫃的整體籌資總額217.82億元，較去年成長33.8億元，年增率達18.3%；半導體業籌資額91.73億元，位居第一。

安永進一步表示，台灣集中市場今年上半年有12家公司掛牌，籌資額94.49億元，較去年同期減少4家，籌資額減少27.66億元，減少幅度約22.6%。上市市場有3家KY公司，中傑-KY、寶綠特-KY以及華勝-KY，總籌資金額39.25億元。

安永說明，統計集中市場的籌資額，金額最大為運動休閒業的中傑-KY，籌資28.87億元，占總籌資額30.55%；綠能環保業的兆聯實業，籌資21.69億元，占總籌資額22.95%，兩家公司合計占上市籌資額的53.5%。

上櫃市場方面，安永指出，今年上半年共17家公司掛牌，較去年同期增加6家，籌資總額123.33億元，籌資額年增近1倍、約99.34%。

安永表示，上櫃掛牌家數以半導體業為首，共3家占比約17%，其中兩大新股，「新應材」籌資額57.3億元，占上櫃總籌資46.46%，同時，「印能科技」籌資額30.79億元，占上櫃總籌資額24.97%，兩者合計籌資88.09億元，共占上櫃總籌資額71.43%，反映市場對AI與晶片產業的高度信心。

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展望下半年，安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，今年以來AI供應鏈熱度延燒，包括晶片製造、封裝、伺服器相關企業帶動台股表現；雖然國際政經局勢仍有貿易與關稅政策等變數，但台灣經濟基本面仍展現韌性。

安永指出，根據主計總處預估，全年GDP可望保3%，加上新股承銷價差活絡、產業更多元化申請掛牌，預期AI、生技與永續產業將持續吸引資金，支撐下半年IPO市場動能，前景樂觀正向。（編輯：張均懋）1140612