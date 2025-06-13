證交所10月廣邀亞洲交易所來台 為亞資中心暖身

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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所今天股東會全面改選董事，預計公益董事名單確定後，在6月底前召開新任期董事會；證交所將在10月中舉行「台灣週」，為台灣成為亞洲資產管理中心暖身。

證交所總經理李愛玲說明，台灣週活動將邀請亞洲各國證券交易所、世界知名投資機構來台共襄盛舉，活動包括新創論壇、投資博覽會（高雄）等，希望持續爭取優質公司上市，並在海內外辦理招商，讓台灣資本市場優勢廣為各界了解；同時舉辦數位雲端、智慧醫療綠能環保等主題式、特色式活動，讓大家了解台灣產業現況。

李愛玲強調，台灣證券交易所與杜拜交易所、卡達交易所交流，今年5月台北國際電腦展時，很多國外重要公司來台，台灣也有25家上市公司在電腦展舉行說明會；證交所特別與外資證券商合作，今年10月中舉辦台灣週活動，積極打造台灣成為亞洲資產管理中心。

證交所董事長林修銘表示，去年全球政經局勢充滿挑戰，俄烏戰爭與中東衝突持續延燒，美中科技與貿易競爭加劇，增加市場的不確定性，但台灣展現堅強的經濟韌性，內需穩健、進出口暢旺，加上半導體業受惠AI晶片需求及高效能運算產業的持續成長，增添整體資本市場的活力。今年雖然面臨美國關稅、地緣政治衝突及全球供應鏈重組等挑戰，相信台灣上市公司能繼續展現韌性，化解挑戰。

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林修銘指出，將積極爭取國內外具潛力的企業掛牌上市，並開發多元化的商品，持續深化與國際市場的互動，壯大資本市場規模。

他說，台灣加權股價指數去年底收在23035.1點，創歷史新高，年度漲幅逾28%，在國際主要股市中，僅次於那斯達克（Nasdaq）指數，排名第2；此外，上市股票總市值揚升至73.9兆元，全年成交值近100兆元，雙雙刷新歷史紀錄。（編輯：張均懋）1140613