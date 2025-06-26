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三陽：外銷年增拚逾1成 內外銷攻百萬輛

2025/6/26 12:46（6/26 12:56 更新）
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三陽26日舉行股東會，董事長吳清源（中）指出，承諾堅持3年內達到100萬輛的銷售量。（三陽提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年6月26日
三陽26日舉行股東會，董事長吳清源（中）指出，承諾堅持3年內達到100萬輛的銷售量。（三陽提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年6月26日
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）三陽工業今天舉行股東會，通過每股配息新台幣3元，董事長吳清源指出，承諾3年內達到100萬輛的銷售量目標，台灣市占率要維持超過40%，外銷年增幅估超過10%，朝內外銷總計百萬輛年銷售目標穩步邁進。

吳清源向股東致詞指出，四輪車儘管有關稅和貨物稅變數衝擊，消費者購車意願暫緩，不過隨著時間可降低疑慮，至於二輪車上半年有小幅成長。

展望未來，三陽指出，機車事業持續強化研發設計，聚焦高性能節能引擎與開發中高階車款，在台灣積極拓展通路與售後服務，鞏固市占率維持40%以上。

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在國際市場，三陽表示，深耕歐美、非洲、中東、中國與東南亞等主要市場，預期外銷年增幅可超過10%，朝內外銷總計百萬輛年銷售目標穩步邁進。

在汽車事業，三陽指出，持續拓展產品組合與市占版圖，今年南陽實業代理韓國現代（Hyundai）車款訂下2.3萬輛銷售目標，力拚連續6年正成長。（編輯：潘羿菁）1140626

#三陽工業
#股東會
#歐美
#吳清源
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