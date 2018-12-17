108年僅住院醫師納勞基法 立委質疑政策跳票

（中央社記者張茗喧台北17日電）受僱醫師納勞基法是總統蔡英文的政見，但明年卻僅住院醫師納勞基法，立委質疑政策跳票。衛福部說，主治醫師納勞基法有實質困難，將修醫療法、尋找保險產品保障主治醫師權益。

受僱醫師納入勞基法是總統蔡英文重要政見之一，蔡總統曾表示，受僱醫師應受到與勞工同等的權益保障，且勞動部應將醫療保健服務業的受僱醫師取消排除勞基法適用；但根據勞動部11月底預告的草案內容，明年9月起納入勞基法的僅有住院醫師。

中國國民黨籍立法委員蔣萬安今天在立法院社會福利及衛生環境委員會中表示，受僱住院醫師納勞基法，全台僅4000名私立醫院住院醫師受惠，還不到醫師總人數的1成，也無法提出所有受僱醫師都納入勞基法的具體時程，質疑政策跳票。

立委陳宜民也批評，國民黨執政時提出2018年9月將所有受僱醫師納入勞基法，如今民進黨執政卻延後到2019年，而且還只有住院醫師，詢問衛福部長陳時中是否要為此道歉？

衛福部醫事司司長石崇良表示，由於主治醫師有獨立作業能力，一旦全面納入勞基法，首先衝擊的會是偏鄉地區的醫療人力，其次是心臟內科、心臟外科等次專科科別，因此目前正擬定醫療法專章，保障受僱醫師權益。

石崇良指出，目前衛福部已經完成住院醫師契約範本，但因主治醫師樣態較多元，預計明年上半年就會完成主治醫師約聘僱契約範本，保障醫師調動、職災、離職、違約金等權益，也和金管會討論是否有相關保險產品，可讓醫院雇主替受僱主治醫師投保，保障其職災、退休權益。

衛福部長陳時中表示，受僱醫師納入勞基法需要勞動法規認同，但勞動部委員認為醫師待命的時間，通通都得納入工時計算，無法達成共識，若貿然納入勞基法恐衝擊醫療現況，有實質困難。

陳宜民質疑，衛福部規劃的醫師人力從民國88年起，每年都是1300名，到現在都沒有規劃增加，未來人力怎麼可能有足夠的一天。

陳時中解釋，醫師人力數量是多年來各政黨的共識，尤其未來隨整體人口走向減少趨勢，若突然增加太多醫師人力，可能出現醫事人力過剩的問題，為了照顧偏鄉地區居民，近年衛福部也增加偏遠、山地、離島的醫師在地養成數量。（編輯：黃于）1071217