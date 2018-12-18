防大閘蟹未驗先賣 食藥署祭4倍保證金嚴管

（中央社記者張茗喧台北18日電）日前有業者進口大閘蟹，明明戴奧辛超標卻違法偷賣。食藥署說，未來擬針對逐批查驗且具結放行品項，要求先繳4倍保證金，防業者未驗先賣，明年將赴中國大陸查核大閘蟹養殖場。

行政院食品安全辦公室、衛生福利部、教育部、環境保護署以及農業委員會今天上午舉辦「食品安全管理檢討會」，針對戴奧辛大閘蟹、蛋品事件提出精進措施。

衛福部食藥署今年11月間與海巡署等單位配合，發現3家進口業者從中國大陸進口8批、約4萬公斤大閘蟹，業者在檢驗前先具結放行到特定養殖場存放，不料在邊境被驗出戴奧辛超標以後，才發現業者早已違法偷賣。

食藥署對違法業者開罰市價的20倍罰鍰，合計逾新台幣1億元，創下最高紀錄。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，為了防止不肖業者在檢驗完成先行偷賣，食藥署擬修正查驗辦法，未來凡是逐批查驗且具結放行的品項，須繳納的保證金將從現行到岸價格的2倍提高到4倍，最快明年初上路，並規定業者1年內不得申請具結放行。

此外，食藥署也將要求中國大陸限期提出改善說明及調查報告，釐清戴奧辛污染源，且要求事先登錄具結的倉儲地點、來台的大閘蟹都要檢附戴奧辛檢驗文件，明年也計畫到中國大陸查核大閘蟹養殖場。（編輯：黃于）1071218