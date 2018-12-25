醫療器械清潔不當 新澤西3778人面臨染愛滋風險

（中央社桑德布魯克24日綜合外電報導）美國新澤西州衛生署指出，一間手術中心的3778名患者，可能因為醫療器械清潔不當而暴露於愛滋病毒、B型肝炎和C型肝炎病毒的感染風險。

美聯社報導，新澤西州官員表示，2018年1月至2018年9月7日期間，在桑德布魯克（Saddle Brook）HealthPlus手術中心（HealthPlus Surgery Center）完成手術的患者可能有感染風險。

HealthPlus手術中心行政人員麥凱比（Betty McCabe）指出，這些患者暴露於感染風險，是因為器械清潔和藥物注射的「感染控制不足」，他們正敦促3778名患者接受血液檢測。

美國廣播公司（ABC）報導，手術中心致函通知1月至9月期間接受手術的患者，信中寫道：「新澤西州衛生署的調查指出，這段期間器械消毒清潔和藥物注射的感染控制過失，可能使患者暴露於血液傳染病原體。」

但新澤西州衛生署強調，感染的風險很低，目前也沒接獲任何罹病通報，但仍建議這些患者接受血液檢測。

麥凱比還指出，HealthPlus手術中心將支付血液檢測相關醫療費用。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1071225