腸病毒疫情還在燒 4歲女童染71型重症

（中央社記者陳偉婷台北25日電）雖已入冬，但國內腸病毒疫情還沒停歇。疾管署今天公布，上週有2名幼童染腸病毒併發重症，其中一名4歲女童除咳嗽、鼻涕，還有急性肢體麻痺，確診為腸病毒71型重症。

衛生福利部疾病管制署統計，國內上週（12月16日至12月22日）腸病毒門急診就診人次共1萬2520，較前一週上升6.1%，仍高於流行閾值（1萬1000人次）。

疾管署也公布上週2名幼童染腸病毒重症案例，為中部4歲女童及北部2歲男童。疾管署防疫醫師林詠青下午表示，其中4歲女童12月初起因陸續出現咳嗽、鼻涕、上臂疼痛無力，等症狀就醫並收治住院，經檢驗審查確認為腸病毒71型併發急性肢體無力麻痺。

2歲男童在12月中旬因出現發燒、疱疹性咽峽炎、肢體無力與抽搐等症狀就醫並收治住院，經檢驗審查確認感染克沙奇A10型腸病毒併發腦炎。所幸2人經治療後，狀況都已改善並已出院。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報時表示，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，腸病毒71型及伊科病毒11型仍於社區活動，疫情以輕症及散發病例為多。

今年累計36例腸病毒併發重症，以感染伊科病毒11型12例、腸病毒71型8例為多，另有感染克沙奇A4型、A9型、A10型、 A16型、B1型、B2型、B3型、B5型及腸病毒D68。

腸病毒疫情遲遲無法趨緩，疾管署副署長莊人祥表示，因與今年冬天氣溫普遍不冷有關，但近日氣溫降，目前也觀察到急診量有下降趨勢，疫情應有機會往下走。

腸病毒傳染力強，全年均有感染風險，提醒家中有嬰幼兒的民眾不可掉以輕心。落實手部衛生為預防腸病毒最根本的方法，籲請民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，降低腸病毒傳播的機會。

尤其連假將至，民眾旅遊、拜訪親友的機會增加，如會接觸嬰幼兒應提高警覺，並落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手步驟，且須搓揉20秒以上。

此外，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，一旦發現出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。（編輯：黃于）1071225