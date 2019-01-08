亞培公布結塊產品檢驗報告 正常營養成分沉澱

（中央社記者張茗喧台北8日電）亞培2款營養品日前再傳結塊事件，亞培公司今天表示，其中安素菁選並無沉澱物問題，安素沛力的沉澱物經檢驗後，確認是磷酸鈣及蛋白物等正常營養成分，兩產品口感、風味均正常。

近日有媒體接獲消費者投訴，安素沛力（批號87343RR）與安素菁選（批號 93768RN0）產品，疑似出現塊狀沉澱物事件，亞培隨即取得結塊產品進行調查。

亞培公司今天發布聲明稿指出，消費者客訴的安素菁選（批號 93768RN0）產品無論在未搖勻或搖勻的狀況下，都沒有發現沉澱物。

針對消費者客訴的安素沛力（批號87343RR）沉澱物問題，亞培也委託第三方獨立檢測機構（Eurofins Food Integrity and Innovation）進行檢驗，結果顯示沉澱物為磷酸鈣及蛋白物，是產品正常的營養成分。

亞培指出，截至1月4日之前收到的檢驗結果及衛生標準規範資料，並沒有危害衛生安全疑慮，且2項產品的風味、口感均正常。

亞培表示，為了使消費者安心使用營養產品，將加強產品標示與使用方法，例如開罐前應搖晃均勻、如何妥善保存產品等，如消費者對產品有任何疑慮，都可以來電、來函告知。（編輯：黃于）1080108